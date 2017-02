SAT.1 Emotions 08:25 bis 09:15 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 11 D 2011 16:9 HDTV Merken Arnulf Kröning lehnt eine Herzoperation ab, obwohl nicht nur Dr. Bernheimer alles dafür tut, ihn davon zu überzeugen. Kröning ist aber viel wichtiger, ob Oberschwester Ursula seinen Antrag annimmt. Doch die will erst einmal wissen, warum er so vehement gegen die Operation ist. Unterdessen kommt auch im Fall von Edgar Pahl langsam Licht ins Dunkel ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Martin Kaps (Ralf Borowski) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Tanja Roitzheim Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Stefan Krause, Marc Sill Musik: Curt Cress