RTS Deux 20:40 bis 22:15 Sonstiges Les petits meurtres d'Agatha Christie Le cheval pâle F 2016 Stereo Untertitel Merken Les histoires sont inspirées de romans d'Agatha Christie. L'action est transposée dans la France des années 1940. Les personnages principaux sont le commissaire Jean Larosière, quinquagénaire séducteur, poète et épicurien et son adjoint l'inspecteur Émile Lampion, trentenaire, timide, gaffeur et maladroit mais très attachant. En 2012, après le départ des deux principaux acteurs, un nouveau duo naît: Blandine Bellavoir dans le rôle d'Alice Avril, une journaliste, et Samuel Labarthe dans le rôle du commissaire Swan Laurence. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel Labarthe (Swan Laurence) Blandine Bellavoir (Alice Avril) Elodie Frenck (Marlène) Natacha Lindinger (Docteur E. Maillol) Olivier Broche (Lucien Cornille) Thierry Hancisse (Eugène Dacosta) Valérie Dashwood (Sybille) Originaltitel: Les petits meurtres d'Agatha Christie Regie: Olivier Panchot Drehbuch: Sylvie Simon

