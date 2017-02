RTS Deux 15:40 bis 16:10 Sonstiges T.T.C. (Toutes taxes comprises) Genève-Zurich pour 16 francs / L'Aéroport international de Genève CH Stereo Untertitel Merken "Genève-Zurich pour 16 francs": Faire un Genève Zurich pour 16 francs et quelque, trois fois moins cher qu'avec le demi-tarif CFF, c'est possible. TTC est monté à bord d'un bus d'une de ces compagnies étrangères qui traversent la Suisse et qui font concurrence au train. En principe, on n'a pas le droit de monter ou descendre à l'intérieur du pays, mais c'est un jeu d'enfant. "Invité : André Schneider, directeur de l'Aéroport international de Genève": L'aéroport craque de partout. Plus de 16 millions de passagers aujourd'hui. On en prévoit 25 millions en 2030 alors qu'il n'y a bientôt plus un mètre carré de libre. Des grands travaux sont en cours. Comment gérer cette croissance spectaculaire? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Patrick Fischer Gäste: Gäste: André Schneider (directeur de l'Aéroport international de Genève) Originaltitel: TTC (Toutes taxes comprises)