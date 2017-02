Sat.1 04:05 bis 04:45 Dokusoap Auf Streife D 2017 16:9 HDTV Merken Ein grausames Bild erwartet eine 32-Jährige, als sie nach Hause kommt: Im Treppenhaus ist eine Blutspur, die zur Tür ihrer Nachbarin führt! - Die Polizei wird in einen sozialen Brennpunkt gerufen: Die kleine Chantal atmet kaum noch und hat einen ganz niedrigen Puls! Sofort rücken die Beamten aus und werden erst einmal überrascht. - Ein Taxifahrer wird mit einem Fahrradschloss an einen Laternenpfahl gekettet vorgefunden. Angeblich wurde er von einem Mann mit Sturmmaske überfallen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife

