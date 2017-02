Sat.1 19:00 bis 19:55 Dokusoap Die Ruhrpottwache D 2017 16:9 HDTV Merken Bei einer Verkehrskontrolle halten die Streifenpolizisten ein Auto mit kaputtem Blinklicht an. Dann stellt sich heraus, dass das Auto nicht nur gestohlen, sondern sogar zur Fahndung ausgeschrieben ist! - Eine Frau kommt auf die Wache, weil ihre gesamten Konten leergeräumt wurden. Sie vermutet, dass ein Hacker das Geld geklaut hat. Doch was die Beamten dann bei ihren Ermittlungen entdecken, macht die Bestohlene fassungslos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Ruhrpottwache