Sat.1 17:30 bis 18:00 Dokusoap Schicksale - und plötzlich ist alles anders Die Liebeskupplerin D 2017 16:9 HDTV Merken Die 30-jährige Hanna hat es schwer mit den Männern, weil sich ihre Tante ständig in ihre Dates einmischt. Durch Zufall trifft Hanna ihren alten Schulfreund Chris und verliebt sich in ihn. Aber war es wirklich Schicksal, dass sich die beiden begegnet sind? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schicksale - und plötzlich ist alles anders