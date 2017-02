sixx 02:05 bis 02:45 Serien Reign In der Falle USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mary macht gemeinsame Sache mit dem Vatikan und bereitet ihre Rückkehr nach Schottland vor. Elizabeth hat unterdessen die Aufgabe, einen Thronfolger zu bestimmen und ihre Wahl fällt auf Mary. Der Vatikan kocht will nun doch einen männlichen Herrscher auf dem Thron sehen, obwohl es mit Mary anders besprochen war. Unterdessen holt Catherine und Henry die blutige Vergangenheit an und sie müssen eine alte Ungerechtigkeit aus der Welt schaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Catherine) Rachel Skarsten (Queen Elizabeth) Torrance Coombs (Sebastian) Celina Sinden (Greer Norwood) Anna Popplewell (Lady Lola) Jonathan Keltz (Leith Bayard) Originaltitel: Reign Regie: Fred Gerber Drehbuch: Wendy Riss Altersempfehlung: ab 12