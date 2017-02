sixx 00:45 bis 01:25 Mysteryserie Buffy - Im Bann der Dämonen Zwei Welten USA 2002 16:9 Merken Auf der Suche nach Warren und seinen Freunden gerät Buffy in einen heftigen Kampf, in dessen Verlauf sie von einem Dämon gestochen wird. Ab diesem Zeitpunkt leidet die Jägerin unter albtraumhaften Halluzinationen: Sie glaubt sich in einer Nervenklinik, wo ihr ein Arzt erklärt, das Leben in Sunnydale mit all ihren Freunden, Dawn, den Dämonen und Vampiren sei nur ein Produkt ihrer Fantasie. Laut Mediziner wäre eine Heilung nur möglich, wenn sich Buffy ihrer Freunde entledigt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers) Nicholas Brendon (Xander Harris) Alyson Hannigan (Willow Rosenberg) Michelle Trachtenberg (Dawn Summers) James Marsters (Spike) Mike Warren (Arzt) Emma Caulfield (Anya) Originaltitel: Buffy the Vampire Slayer Regie: Rick Rosenthal Drehbuch: Joss Whedon, Diego Gutierrez Kamera: Raymond Stella Musik: Nerf Herder Altersempfehlung: ab 12

