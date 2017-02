sixx 23:00 bis 23:55 Fantasyserie Salem Die lockende Schönheit USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mary lädt die Gräfin von Marburg und ihren Sohn Sebastian zum Essen ein. Dabei verhält sie sich freundlich und beinahe demütig - sie will schließlich den Eindruck erwecken, der deutschen Gräfin die Macht überlassen zu haben. Während die drei speisen, sucht Increase Mather, der von den Toten wiedererweckt wurde, nach einem Mittel, um die eigentlich unsterbliche Adelige zu töten. Unterdessen lockt die zu voller Pracht erblühte Mercy Kinder an, in deren Blut sie baden wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janet Montgomery (Mary Sibley) Shane West (John Alden) Seth Gabel (Cotton Mather) Tamzin Merchant (Anne Hale) Ashley Madekwe (Tituba) Elise Eberle (Mercy Lewis) Iddo Goldberg (Isaac Walton) Originaltitel: Salem Regie: Nick Copus Drehbuch: Brian Wayne Peterson, Kelly Souders Kamera: Mark Vargo Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 19:45 bis 23:55

Seit 241 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 166 Min. WWE RAW

Kampfsport

Tele 5 22:11 bis 00:21

Seit 95 Min. Auf der Jagd

Actionfilm

kabel eins 22:25 bis 01:00

Seit 81 Min.