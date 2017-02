sixx 22:05 bis 23:00 Mysteryserie Beauty and the Beast Prüfungen USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Vincent gibt sich bei "Graydal" als Bestie zu erkennen. Daraufhin nimmt Braxton ihn in Gewahrsam und führt einige Tests im Namen des Bestien-Käufers an ihm durch ... Catherine, J.T. und Heather setzen alles dran, Vincent so schnell wie möglich zu befreien. Die Freunde hoffen auf die Unterstützung von Tess, doch die zieht sich immer mehr zurück, da sie nichts mehr mit den Fällen rund um Bestien zu tun haben möchte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Austin Basis (J.T. Forbes) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Nicole Gale Anderson (Heather Chandler) Michael Roark (Kyle Johnson) Anastasia Barzee (Special Agent Olivia Dylan) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: David McLeod Drehbuch: Melissa Glenn Altersempfehlung: ab 16