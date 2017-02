sixx 17:25 bis 18:20 Mysteryserie Beauty and the Beast Rate, wer zum Essen kommt USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Während Cat und Vincent planen, gemeinsam Thanksgiving zu feiern, soll der genmanipulierte Ex-Soldat nur noch einen Auftrag erfüllen. Doch Vince wittert einen Mordkomplott gegen sich und entgeht der Falle. Gemeinsam mit Cat, Tess, Gabe und J.T. will er nun den Mann finden, der es auf ihn abgesehen hat. Dazu gilt es, den mysteriösen Auftraggeber seiner Missionen zu finden - er ahnt nicht, dass es Cats Vater ist, bei dem das Paar zum Feiertagsessen eingeladen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Sendhil Ramamurthy (Gabe Lowan) Austin Basis (JT Forbes) Ted Whittal (Agent Bob Reynolds) Amber Skye Noyes (Tori Windsor) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Jeff Renfroe Drehbuch: Wendy Straker Hauser, Sherri Cooper-Landsman, Ron Koslow, Jennifer Levin Kamera: David A. Makin Musik: Jim Guttridge, Sean Hosein Altersempfehlung: ab 12