sixx 05:20 bis 06:00 Serien Gossip Girl Familienangelegenheit USA 2011 16:9 HDTV Serena kommt erfolglos von ihrer Reise zurück. Gemeinsam mit Chuck sucht sie ein Mittel, um Lily unter Druck zu setzen. Schließlich erschleichen sie sich eine Kopie der eidesstattlichen Erklärung. Lily versucht S und C zu erklären, dass sie alles im Griff hat und der Verkauf von Bass Industries zu Chucks bestem ist. Doch der Verkauf scheitert. Nun ist Russel Thorpe am Drücker. Er will die Firma kaufen, um sie zu zerschlagen und sich an Bart zu rächen ... Schauspieler: Blake Lively (Serena van der Woodsen) Leighton Meester (Blair Waldorf) Penn Badgley (Dan Humphrey) Chace Crawford (Nate Archibald) Taylor Momsen (Jenny Humphrey) Ed Westwick (Chuck Bass) Jessica Szohr (Vanessa Abrams) Originaltitel: Gossip Girl Regie: Allan Kroeker Drehbuch: Josh Schwartz, Stephanie Savage Kamera: David M. Dunlap Musik: Transcenders