kabel1 classics 18:30 bis 19:25 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 86 Wertvoller Balast USA 1979 16:9 HDTV Charlie hat seine Luxusjacht "Wayward Angel" von Pat Justice, einer angesagten Innenarchitektin, ausstatten lassen. Bosley, der die Überführung in die Karibik managen soll, gibt sich gegenüber der trendigen Pat als Besitzer der Jacht aus - was zu Komplikationen führt, als die "Wayward Angel" plötzlich verschwindet. Zwar wird sie auf ebenso geheimnisvolle Weise wieder zurückgebracht, doch an Bord befinden sich Blutspuren. Außerdem entdecken die Engel Goldbarren auf dem Schiff ... Schauspieler: Jaclyn Smith (Kelly Garrett) Cheryl Ladd (Kris Munroe) Shelley Hack (Tiffany Welles) David Doyle (John Bosley) Peter Mark Richman (Atamien) Rodolfo Hoyos jr. (General Ranez) Reni Santoni (Holder) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: George McCowan Drehbuch: B.W. Sandefur Kamera: Dick Rawlings jr. Musik: Jack Elliott, Allyn Ferguson