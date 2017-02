Laura Mars ist eine renommierte Modefotografin, bekannt vor allem für ihre Porträts hocherotischer Models, die sie in heruntergekommenen Stadtvierteln ablichtet. Dieser gefährliche Rahmen gibt ihren Bildern ihren besonderen Reiz, führt aber auch dazu, dass Laura eines Tages in den Brennpunkt einer Mordserie gerät. Offensichtlich ist der Täter telepathisch mit ihr verbunden, denn die Fotografin wird gequält von Visionen der Bluttaten - die Opfer sind ihre Models ... In Google-Kalender eintragen