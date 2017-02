kabel1 classics 09:30 bis 10:25 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 84 Die College-Verbindung USA 1979 16:9 HDTV Merken Als zwei Mädchen an einer amerikanischen Universität verschwinden, müssen die Engel eingreifen. Zuerst verdächtigen sie den als Frauenheld bekannten Englisch-Professor James Fairgate und den Football-Spieler James Fitzpatrick. Tiffany hat durch ihre eigene Studienzeit noch Kontakt zu der Studentenverbindung der Uni, so dass es ihr leicht fällt, sich mit einigen jungen Leuten anzufreunden. Sie wird sogar zu einer Party eingeladen - doch die endet alles andere als lustig ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaclyn Smith (Kelly Garrett) Cheryl Ladd (Kris Munroe) Shelley Hack (Tiffany Welles) David Doyle (John Bosley) Gary Collins (Prof. Fairgate) Nita Talbot (Willamena) Rick Hill (Steve) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: Don Chaffey Drehbuch: Ivan Goff, Michael Michaelian, Ben Roberts Kamera: Richard M. Rawlings jr. Musik: Jack Elliott, Allyn Ferguson