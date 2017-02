RTL Passion 22:10 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken Benedikt versucht, sich auf der Hochzeitsfeier von Irene und Robert seiner Frau wieder etwas anzunähern. Andrea bleibt jedoch distanziert und Benedikt muss zu einem altbewährten Mittel greifen, um sie zu erweichen: Er lässt den DJ ihr gemeinsames Lied spielen. Die Erinnerung an die Anfänge ihrer Beziehung weicht Andrea endlich auf und die beiden versöhnen sich erleichtert. Doch gerade als sie sich wieder näher kommen, unterbricht eine Nachricht von Ringo Benedikts Hoffnung auf etwas Ruhe und Harmonie in seinem Leben... Irene und Robert kommen als Ehepaar zurück in die Schillerallee. Dort hat Bambi bereits den perfekten Ablauf für die Feierlichkeiten geplant. Doch er muss feststellen, dass ein Trauzeuge ganz schön auf Trab gehalten wird. Trotz kleiner Widrigkeiten wird die Hochzeit ein voller Erfolg und Robert und Irene können den wunderschönen Tag in trauter Zweisamkeit ausklingen lassen. Und dann bekommt auch Roswitha endlich ihr Happy End... Während im Vordergrund die Hochzeit fast reibungslos abläuft, müssen hinter den Kulissen Malte und Caro nach langer Zeit das erste Mal wieder zusammenhalten. Denn nachdem Malte im Versuch, Caro aus dem Weg zu gehen, die Hochzeitstorte zerstört hat, müssen sie dringend für Ersatz sorgen. Glücklicherweise finden sie in Ute die perfekte Beraterin und schaffen es rechtzeitig, eine Ersatztorte zu backen. Das gemeinsame Backen lässt jedoch alte Gefühle wieder hochkommen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Isabell Hertel (Ute Kiefer) Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Originaltitel: Unter uns