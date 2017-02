RTL Passion 12:45 bis 13:15 Daily Soap Unter uns Classics D 2004 Merken Jan versucht seine Lehre und die Verantwortung für das ÜberSee unter einen Hut zu bekommen. Da Rolf Jan nicht entgegen kommt, bleibt Jan nichts anderes übrig, als für die Renovierung der Strandbar Nachtschichten einzulegen. Das wiederum bedeutet, dass er zum ersten Mal seit langer Zeit die Nacht nicht mit Romy verbringen kann... Svenja zieht mit Sack und Pack in die WG ein. Dabei lässt sich nicht vermeiden, dass die anderen sich über ihre Bionik-Bücher und Flugzeugmodelle wundern. Svenja will nicht weiter lügen und entschließt sich, die Wahrheit über ihr Studium zu erzählen... Als Ole nicht wie geplant nach Wien fährt, schöpft Anna neue Hoffnung, dass Ole ihrer Beziehung noch eine Chance geben will. Doch Ole denkt nicht daran, seine Entscheidung, sich von Anna zu trennen, rückgängig zu machen. Zutiefst verzweifelt geht Anna und achtet dabei nicht auf den Straßenverkehr... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics