RTL Passion 09:55 bis 10:20 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 Merken Emily lässt Paul mit seinem Klettervorschlag abblitzen. Kurz darauf kommen Freunde und Familie zusammen, um Emily an ihrem Hochzeitstag mit Tayfun nicht alleine zu lassen. Emily ist gerührt von der Geste ihrer Lieben, aber die Erinnerung an Tayfun holt sie immer wieder ein. Also sucht Emily Paul doch noch in der Kletterhalle auf, um auf andere Gedanken zu kommen. Und da erklärt Paul ihr, warum er nach Berlin zurückgekommen ist. Maren macht sich Sorgen um Katrin, als sie mitbekommt, dass eine eifrige Journalistin eine große Story vermutet. Maren will auf keinen Fall, dass Katrin in Schweden von der Presse gestört wird. Gemeinsam mit Jasmin und Mesut versucht sie, die aufdringliche Reporterin auf eine falsche Fährte zu locken. Das gelingt ihr aber nur bedingt. Nachdem Jule sich im Krankenhaus öffentlich zu Tuner bekannt hat, schwebt der auf Wolke 7. Jule ist zwar glücklich, dass sie in der WG wohnen bleiben darf, doch die Affäre mit Tuner wird ihr etwas zu eng. Tuner hingegen träumt schon vom gemeinsamen Valentinstag... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten