Serien Dance - Der Traum vom Ruhm Blind vor Liebe E 2002-2005 Nachdem sich Carmen gegen Federico und für ihren Posten an der Schule entschieden hat, bereitet ihr eine schwierige Aufgabe Kopfzerbrechen: Sie muss den Kollegen mitteilen, dass die Kassen der Schule leer sind und die Gehälter frühestens in drei Monaten ausgezahlt werden können. Ingrid erfährt, dass Cristóbal nach ihrem Zusammenbruch auf der Bühne ihre Rolle an Erika vergeben hat. Ingrid ist zunächst vollkommen niedergeschlagen, erkennt dann aber, dass es wichtig ist, auch mal zurückzustecken und widmet sich mit Hingabe ihrer neuen Aufgabe als Oberbeleuchterin. Silvia und Lola geraten dennoch in Panik als sie Ingrid eines Abends im Tiefschlaf neben einer leeren Flasche Schlaftabletten finden, und stellen sie unsanft unter die kalte Dusche. Doch Ingrid wollte einfach nur mal ausschlafen... Roberto, Marta und Veronica sollen eine Szene aus "Gefährliche Liebschaften" proben, doch das Verhältnis zwischen den Dreien macht ihnen die Aufgabe nicht gerade leicht: Marta ist verliebt in Roberto, doch der bemerkt ihre Gefühle nicht und flirtet hemmungslos mit Veronica. Während Marta deshalb furchtbar enttäuscht ist, macht Lola eine unangenehme Entdeckung: Unter den Gästen des Restaurants, in dem sie als singende Kellnerin arbeitet, befindet sich auch Puri, die neue Frau ihres Vaters, mit ihrem früheren Zuhälter... Schauspieler: Alfonso Lara (Juan Taberner) Miguel Ángel Muñoz (Roberto "Rober" Arenales) Beatriz Luengo (Dolores "Lola" Fernández) Mónica Cruz (Silvia Jáuregui) Silvia Marty (Ingrid Munoz) Pedro Peña (Antonio Milá) Lola Herrera (Carmen Arranz) Originaltitel: Un Paso Adelante Regie: Jesus del Cerro, Juanma R. Pachòn Drehbuch: Daniel Ecija, Pilar Nadal