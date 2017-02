WDR 23:55 bis 01:25 Krimi Tatort Gegen den Kopf D 2013 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der öffentliche Druck ist enorm - es gab bereits mehrere Schwerverletzte in U- und S-Bahnen, jetzt liegt sogar ein Tötungsdelikt vor. Die Chefin der Mordkommission hält engen Kontakt zu den Kommissaren. Die Aufzeichnung der Überwachungskameras zeigt schließlich die beiden Täter: Zwei junge Männer, die Mark Haessler auf dem Bahnsteig brutal attackieren, sind deutlich zu erkennen und werden zur Fahndung ausgeschrieben. Kurz darauf stellt sich einer der Täter - Konstantin Auerbach. Er kommt in Begleitung seines Anwalts Dr. Thomas und belastet seinen Freund Achim Wozniak schwer. Der vorbestrafte Wozinak wiederum behauptet, Auerbach wäre die treibende Kraft gewesen und Haessler hätte zuerst zugeschlagen ... Auch das Interesse der Presse an dem Fall ist groß. Die Medienvertreter sind stets gut informiert - zu gut und zu früh, wie Ritter findet. Gibt es ein Leck innerhalb der Polizei? Schließlich wird das schwer zerstörte Smartphone von Mark Haessler in einem Park ausfindig gemacht - er hat zur Tatzeit auf den Anrufbeantworter seiner Geliebten gesprochen. Und die Verbindung wurde während der tödlichen Attacke nicht unterbrochen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic Raacke (Hauptkommissar Till Ritter) Boris Aljinovic (Hauptkommissar Felix Stark) Ruth Reinecke (Michaela Wilmes, Chefin der Mordkommission) Jannik Schümann (Konstantin Auerbach) Edin Hasanovic (Achim Wozniak) Simon Licht (Dr. Thomas) Enno Kalisch (Mark Haessler) Originaltitel: Tatort Regie: Stephan Wagner Drehbuch: Stephan Wagner Kamera: Thomas Benesch Musik: Ali N. Askin