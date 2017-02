WDR 23:25 bis 23:55 Reportage Der beste Weg auf die Welt - Kaiserschnitt oder natürliche Geburt? D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken In Deutschland wird inzwischen jedes dritte Kind per Kaiserschnitt geholt - warum? Die Kaiserschnittquote hat sich in den letzten zwanzig Jahren verdoppelt, doch die wenigsten Eingriffe haben zwingende medizinische Gründe. Ist der Kaiserschnitt ein Lifestyle-Phänomen, oder liegen die Ursachen in den finanziellen und organisatorischen Strukturen unseres Gesundheitssystems? Tag7 begleitet drei Frauen in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft, während der Geburtsvorbereitung und Entbindung. Wie werden ihre Kinder geboren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der beste Weg auf die Welt Regie: Birgit Thater

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 19:45 bis 23:55

Seit 240 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 165 Min. WWE RAW

Kampfsport

Tele 5 22:11 bis 00:21

Seit 94 Min. Auf der Jagd

Actionfilm

kabel eins 22:25 bis 01:00

Seit 80 Min.