WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Peeling Po an Po D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken FOLGE 225 Peeling Po an Po Aus dem Münchner Tierpark sehen Sie heute: für sensible Nashornohren die reinste Zumutung - eine quietschende Sprühflasche. Bei den Münchner Elefantendamen sieht alles immer sehr harmonisch aus - doch von wegen. Die Machtkämpfe der Damen sind allgegenwärtig. Leguanweibchen Sofie ist im Wochenbett und sie hat dutzende Eier gelegt - Tierpfleger Nobert Schacher ist bei ihr als Hebamme unterwegs. Die Großvoliere in Hellabrunn ist ein Paradies für Vögel und die Besucher können hier sogar große Brutkolonien aus nächster Nähe beobachten. Wie süß Fette-Sandratten sind, ein Besuch bei den Eisbärchen und viele andere Geschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn, sehen sie in einer neuen Folge von Nashorn, Zebra & Co. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.