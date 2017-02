Flo hat bei dem Unfall im Haus eine Gehirnerschütterung davongetragen. Gerner macht Xenia klar, dass sie mit einer Klage gegen Sonja keinen Erfolg haben wird. Sonja versucht unterdessen, sich mit Martin zu versöhnen, doch dieser weist sie zurück. Daraufhin entschuldigt sich Sonja bei Flo und macht ihr einen Vorschlag. Doch sie hat nicht mit Flos Reaktion gerechnet. Marie hat ihre Karriere beendet, da sie ihre Beziehung mit Kai nicht gefährden will. Sonja vermag es nicht, sie umzustimmen, Maries Entschluss steht fest. Ihrer Beziehung tut dies gut, wie sich schnell zeigt. Leon und Cora suchen verzweifelt eine Bleibe. Daniel bietet den beiden Unterschlupf an. Nico wirft Elisabeth vor, dass sie Cora zu Antonia gelassen hat. Elisabeth geht zurück in ihre Wohnung, da sie vor ihren eigenen Problemen nicht länger weglaufen will. In der Wohnung trifft sie auf Daniel. Elisabeth schöpft neue Hoffnung, doch Daniel hat eine schlechte Nachricht für sie. In Google-Kalender eintragen