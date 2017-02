RTL Plus 04:05 bis 04:50 Dokusoap Das Jugendgericht D 2005 Stereo Merken "Das Jugendgericht" befasst sich ausschließlich mit Fällen jugendlicher Straftäter (Alter: 14 bis 21 Jahre) und gibt einen realistischen Einblick in die nicht öffentlichen Verhandlungen vor einem Jugendgericht. Es werden klassische Straftaten verhandelt: von Diebstahl über Drogendelikte bis zu Raub, Erpressung und Körperverletzung. Aber es geht auch um Bagatelldelikte und die kleinen Dramen, die dahinter stecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richterin Dr. Ruth Herz Originaltitel: Das Jugendgericht

