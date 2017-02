RTL Plus 22:30 bis 23:20 Krimiserie Polizeiarzt Dangerfield Die zweite Zeugin GB 1997 Stereo Merken Die 19-jährige, allein erziehende Mutter Jayne Sharman zeigt bei der Polizei die Vergewaltigung durch ihren Ex-Freund Ken Markham an. Einige Zeit nach dem Vorfall untersucht Paul Dangerfield die junge Mutter im Rahmen der polizeilichen Nachforschungen und führt auf ihren Wunsch hin einen Aids-Test durch. Da sowohl Jayne als auch deren Mutter Pam sich gegenüber dem vermeintlichen Vergewaltiger Ken auffallend aggressiv verhalten, Ken selbst aber ruhig und überzeugend darlegt, dass seine Ex-Freundin und deren Mutter ihn nur aus Rache der Tat bezichtigen, scheinen die Beamten geneigt, dem Beschuldigten Glauben zu schenken. Der Fall nimmt jedoch eine jähe Wendung, als eine von Dr. Robbins' Patientinnen, die an Hepatitis leidet, ebenfalls angibt, vor einiger Zeit vergewaltigt worden zu sein und ihre Täterbeschreibung perfekt auf Ken Markham zutrifft. Die Patientin verweigert allerdings strikt die Gegenüberstellung mit dem vermeintlichen Täter. Dangerfields Misstrauen ist geweckt und scheint sich zu bestätigen, als Jayne Sharman wenig später mit schwerer Hepatitis ins Krankenhaus eingeliefert wird. Ganz offenbar hatte Markham sich bei der Vergewaltigung von Annie Robbins' Patientin mit Hepatitis angesteckt und die Krankheit bei seinem zweiten Gewaltverbrechen an seiner Ex-Freundin auf diese übertragen. Doch noch fehlt ein hieb- und stichfester Beweis... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nigel Le Vaillant (Paul Dangerfield) Tamzin Malleson (Al Dangerfield) Michael Melia (DI Frank Dagley) Nicola Cowper (DS Helen Diamond) Roderick Smith (Sgt Keith Lardner) Eleanor Martin (WPC Georgie Cudworth) David Daker (Ken Markham) Originaltitel: Dangerfield Regie: Ken Hannam Drehbuch: Gwyneth Hughes Kamera: John Kenway