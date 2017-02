RTL Plus 21:40 bis 22:30 Krimiserie Polizeiarzt Dangerfield Ein tragischer Unfall GB 1997 Stereo Merken Paul Dangerfield wird zu einem abgelegenen Bauernhof gerufen, auf dem ein Baby offenbar gewaltsam zu Tode gekommen ist. Die junge Mutter, Maura Puller, macht auf Paul den Eindruck, restlos überfordert zu sein. Wie sich herausstellt, gestaltete sich das Zusammenleben der Familie, bestehend aus Maura und dem Baby Jamie, Mauras Ehemann Erwin und dem tyrannischen Schwiegervater Clay schon von Anfang an mehr als schwierig. Ständig gab es Streit, und seit der Geburt ihres Kindes hatte Maura offenbar keinen anderen Wunsch mehr, als den Hof zu verlassen. Das tote Kind weist am Körper starke Blutergüsse auf, und Paul verdächtigt zunächst Maura, ihren kleinen Sohn getötet zu haben. Doch als Mauras Ehemann plötzlich spurlos verschwindet und der Schwiegervater Clay einen erschreckenden Einblick in sein aggressives Potenzial gewährt, kommen Paul Zweifel an der Eindeutigkeit der Täterschaft. Seine weiteren Recherchen enthüllen dann auch eine Verkettung tragischer Geschehnisse, an denen letztendlich alle Familienmitglieder schuld und beteiligt waren und die den furchtbaren Tod des kleinen Jamie zur Folge hatten. Unterdessen ist Pauls Sohn Marty mit einem neuen Lebensplan befasst. Er will sich gemeinsam mit seinen Freunden Henry und Jojo selbstständig machen und eine Autowerkstatt eröffnen. Es gibt nur noch ein kleines Problem bei der Realisierung: Woher sollen die Jungs das nötige Geld für den Karrierestart nehmen? In der Gemeinschaftspraxis erhält Nick währenddessen eine Lektion in Demut. Die Sprechstundenhilfe Angela macht den mehr als ungehaltenen Nick auf eine offenkundige Fehldiagnose aufmerksam - und hat zu Nicks fassungslosem Erstaunen auch noch recht damit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nigel Le Vaillant (Paul Dangerfield) Tamzin Malleson (Al Dangerfield) Tim Vincent (Marty Dangerfield) Michael Melia (DI Frank Dagley) Nicola Cowper (DS Helen Diamond) Roderick Smith (Sgt Keith Lardner) Eleanor Martin (WPC Georgie Cudworth) Originaltitel: Dangerfield Regie: Lawrence Gordon Clark Drehbuch: Michael Jenner Kamera: John Kenway