RTL Plus 20:15 bis 21:00 Krimiserie Monk Mr. Monk und der Draufgänger USA 2007 Stereo Merken Seit einiger Zeit macht in San Francisco ein tollkühner Draufgänger Furore, der es sich offenbar zum Hobby gemacht hat, die Fassaden der höchsten Gebäude der Stadt zu erklettern und deshalb schon bald unter dem Spitznamen "Frisco-Fliege" bekannt ist. Doch als der frischgebackene Lokalheld den Telegraph-Tower, eines der höchsten Gebäude der Stadt, in Angriff nimmt, passiert etwas Schreckliches - er stürzt ab. Doch Gott sei dank wird sein Sturz durch eine Markise gebremst, weshalb sich die "Frisco-Fliege" nur einige Rippen bricht und sensationellerweise überlebt. Doch da er nun ins Krankenhaus gebracht werden muss, ist die Enttarnung der "Frisco-Fliege" unvermeidlich, und die birgt eine veritable Überraschung: Denn der tollkühne Draufgänger ist niemand anderer als Harold Krenshaw, Monks ewiger Rivale und genauso wie dieser Dauerpatient bei Dr. Kroger. Monk ist natürlich entsetzt, da der ihm verhasste Krenshaw nun plötzlich der Liebling der Bevölkerung und der Presse ist und in den Genuss von Anerkennung im Übermaß kommt. Und er hat erhebliche Zweifel daran, dass Krenshaw wirklich die "Frisco-Fliege" ist, da dieser nämlich von mindestens genau so vielen Ängsten und Neurosen geplagt wird wie Monk selbst und daher unter normalen Umständen genauso wenig wie er in der Lage ist, auf hohe Gebäude zu klettern. Doch Monk steht mit seinen Zweifeln allein, denn schließlich ist Krenshaw zweifelsfrei im Kostüm der "Frisco-Fliege" abgestürzt und kann daher nicht auf irgendeine Weise gemogelt haben. Aber da wird Monk durch den aktuellen Mordfall, den Stottlemeyer und Disher untersuchen, auf einige Ungereimtheiten aufmerksam, die ihn bald zu der Erkenntnis bringen, dass Krenshaw nur der Spielball bei einem raffiniert ausgeklügelten Verbrechen war - und die echte "Frisco-Fliege" längst tot ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Traylor Howard (Natalie Teeger) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Tim Bagley (Harold Krenshaw) Emmy Clarke (Julie Teeger) Cyd Strittmatter (Clarissa) Originaltitel: Monk Regie: Jonathan Collier Drehbuch: Alan Zweibel Kamera: Joe Pennella Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 6