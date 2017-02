History 23:30 bis 00:00 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Kapitän Rick USA 2014 Stereo 16:9 Merken Den Harrisons wird eine Medaille des britischen Entdeckers James Cook angeboten. Chum sieht sich einen Golf Putter vom berühmten "Frank Sinatra Invitational"-Turnier von 1963 an. Rick fühlt sich gestresster als je zuvor, doch Chumlee will ihm helfen, sich zu beruhigen. Es fragt sich allerdings, ob seine Idee Rick hilft oder nur noch mehr Arbeit erzeugt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12

