History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Hochwassergefahr USA 2016 Stereo 16:9 Merken Die Frühlingsschmelze lässt Idahos Flüsse ansteigen und beendet Toms Saison. Er kehrt mit weniger Fellen zurück, als er bräuchte, um die Rechnungen zu bezahlen. In North Carolina ist Eustace nach drei Wochen wieder auf den Beinen, aber seine Pläne, die verlorene Zeit wieder aufzuholen, werden durchkreuzt, als seine Zuchtschweine ausbrechen. Marty konnte dank seiner neuen Schneemaschine ein paar alte Fallen wiederbeleben, aber er strapaziert seine neue Ausrüstung bis an ihre Grenzen. Morgan wird von Moskitos heimgesucht und versucht, ein altes Naturheilmittel herzustellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12

