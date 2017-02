History 18:55 bis 19:45 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Die Sintflut USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die Geschichte von der großen Flut, die Gott schickte, um die Menschheit auszulöschen, wird in vielen Kulturen rund um die Welt erzählt. Hinweise deuten darauf hin, dass einige Aspekte dieser Erzählungen tatsächlich wahr sein könnten. Prä-Astronautiker sind der Ansicht, dass die Menschheit der Auslöschung nur knapp entgangen ist und dass die Himmelswesen uns wieder beschützen werden, wenn eine neue Katastrophe die Erde heimsucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Clotworthy (Himself - Narrator) Originaltitel: Ancient Aliens Drehbuch: Daniel Snyder