History 16:00 bis 16:25 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Wilde Raserei USA 2014 Stereo 16:9 Danny kauft einen Impala von 1967, aber es fällt ihm schwer, ihn dem Kunden zu überlassen. Roli bringt unterdessen das Hauptprojekt des Ladens in Gefahr. Ein alter Freund von Danny zeigt ihm einen Ford von 1914, der im Smithonian ausgestellt werden soll. Außerdem entdecken Danny und Ryan einen Dünenbuggy, der sie an ihren alten Liebling "Sparkles" erinnert. Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12