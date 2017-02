kabel eins 01:05 bis 02:50 Komödie Dumm und dümmer USA 1994 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Tierladen ist der große Traum von Lloyd und Harry. Die beiden gehören nicht zur hellsten Sorte, und so wird es noch eine Weile dauern, bis sie ihr Ziel verwirklichen können. Doch dann lernen sie zufällig die reiche Mary kennen und verlieben sich in sie. Mary muss einen Koffer mit Lösegeld für ihren entführten Gatten abliefern. Harry beobachtet sie, schnappt sich den Koffer und versucht verzweifelt, ihn Mary zurückzugeben. Die beiden treiben alle Beteiligten zum Wahnsinn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Carrey (Lloyd Christmas) Jeff Daniels (Harry Dunne) Lauren Holly (Mary Swanson) Mike Starr (Joe Mentalino) Karen Duffy (J.P. Shay) Charles Rocket (Nicholas Andre) Victoria Rowell (Athletic Beauty) Originaltitel: Dumb and Dumber Regie: Peter Farrelly, Bobby Farrelly Drehbuch: Peter Farrelly, Bennett Yellin, Bobby Farrelly Kamera: Mark Irwin Musik: Todd Rundgren Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 255 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 55 Min. Hard Rain

Thriller

Tele 5 00:21 bis 02:04

Seit 54 Min. Inas Nacht

Show

Das Erste 00:30 bis 01:30

Seit 45 Min.