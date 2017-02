kabel eins 20:15 bis 22:25 Komödie Dumm und dümmer USA 1994 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Lloyd und sein Kumpel Harry sind einer dümmer als der andere, leben gemeinsam in einem heruntergekommen Appartment und träumen von einem eigenen Tiershop mit integrierter Würmerzucht. Die Beiden halten sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser: Lloyd ist Chauffeur bei einem Limousinen-Service, während Harry als Hundefriseur arbeitet. Eines Tages lernt Lloyd auf einer seiner Fahrten die hübsche Mary Swanson kennen. Als er sie am Flughafen absetzt, vergisst sie scheinbar ihren Koffer. Lloyd stürmt hinterher, um ihr das Gepäckstück zurückzugeben - ohne zu ahnen, dass es sich dabei um das Lösegeld für Marys entführten Ehemann handelt. Die beiden Entführer staunen nicht schlecht, als sich Lloyd den Koffer vor ihrer Nase wegschnappt und damit verschwindet. Da er Mary nicht mehr erwischt, machen sich Lloyd und Harry auf eine verrückte Reise, um den Koffer zurückzubringen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Carrey (Lloyd Christmas) Jeff Daniels (Harry Dunne) Lauren Holly (Mary Swanson) Mike Starr (Joe Mentalino) Karen Duffy (J.P. Shay) Charles Rocket (Nicholas Andre) Victoria Rowell (Athletic Beauty) Originaltitel: Dumb and Dumber Regie: Peter Farrelly, Bobby Farrelly Drehbuch: Peter Farrelly, Bennett Yellin, Bobby Farrelly Kamera: Mark Irwin Musik: Todd Rundgren Altersempfehlung: ab 12