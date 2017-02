kabel eins 16:00 bis 16:55 Krimiserie Castle Der Fluch der Mumie USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Museumskurator Will Medina wird von einem herabstürzenden Wasserspeier erschlagen. Beckett und Castle müssen sich nicht nur die Frage stellen, ob es ein Unfall oder Mord war, sondern ob der schockierende Tod mit dem Fluch der Mumie eines Maya-Königs zusammenhängt, auf dessen Grabkammer Medina in Mexiko gestoßen ist. Erste Ermittlungen ergeben, dass Medina ein Verhältnis mit seiner Doktorandin hatte, die bereits während der Ausgrabungen auf grausame Weise ums Leben kam ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Erick Avari (Rupert Bentley) Originaltitel: Castle Regie: Bill Roe Drehbuch: Alexi Hawley Kamera: Daryn Okada Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12