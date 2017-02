kabel eins 11:15 bis 12:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Mutterliebe USA 2002 16:9 HDTV Merken Die kleine Abby, Tochter der rigorosen Bezirksstaatsanwältin Angela Buckman und des Juraprofessors Matthew, ist vor den Augen ihrer Kinderfrau aus dem Sandkasten entführt worden. Für Jack Malone und sein Team ist der Kreis der Verdächtigen groß, denn es kommen auch alle Personen in Betracht, die mit Mrs. Buckmans Hilfe verurteilt worden sind. Schließlich verfolgen die FBI-Spezialisten eine heiße Spur zu einer Leihmutter, deren Muttergefühle neu entflammt sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Marin Hinkle (ADA Angela Buckman) John Mese (Matthew Anderson) Originaltitel: Without a Trace Regie: Leslie Libman Drehbuch: Stacy Rukeyser Kamera: John Peters Musik: Reinhold Heil, Johnny Klimek, Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12