kabel eins 09:25 bis 10:20 Krimiserie The Mentalist Ein schwarzer Helikopter USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kurz vor der Grenze zu den USA wird die Bundesanwältin Edith Firlock auf mexikanischem Boden ermordet aufgefunden. Einst verteidigte sie linksgerichtete Aktivisten und wurde zuletzt auf einem Markt gesehen, wo solche Aussteiger ihre Produkte anbieten. Patrick Jane knüpft Kontakt zu den Leuten und schleust sich in deren Kommune ein. Irgendjemand aus der Gruppe hat Firlock auf dem Gewissen. Jane ist fest entschlossen, die Tat aufzuklären, und greift zu einem Trick. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Emily Swallow (Kim Fischer) Originaltitel: The Mentalist Regie: Randy Zisk Drehbuch: Erika Green Swafford Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6