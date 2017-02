kabel eins 06:25 bis 07:25 Krimiserie Detektiv Rockford Ein wahrer Freund USA 1975 16:9 HDTV Merken Angel ist auf Rockfords Hilfe angewiesen: Der Ganove Joey Little hat ihn übers Ohr gehauen, und nun soll der Detektiv ihn aufspüren und die Sache klären. Rockford macht sich an die Arbeit und muss bald feststellen, dass außer ihm noch der Gangsterboss Sierra hinter Little her ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Garner (Jim Rockford) Joe Santos (Dennis Becker) Stuart Margolin (Angel) Ray Danton (Chester Sierra) Frank Campanella (Marty Frishette) Angelo Nazzo (Tom Little) Tom Williams (Minister) Originaltitel: The Rockford Files Regie: Lawrence Doheny Drehbuch: Stephen J. Cannell Kamera: Lamar Boren Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 12

