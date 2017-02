Pro7 MAXX 14:35 bis 14:55 Trickserie Family Guy Lieben und sterben in Dixie USA 2001 Merken Nach einem Überfall identifiziert Chris den Verbrecher, woraufhin die ganze Familie in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen wird und nach Dixie in den Süden der USA umziehen muss. Dort lernt Chris einen Jungen namens Sam kennen - doch der entpuppt sich auf einer Party als Mädchen. Indes hat ein FBI-Agent dem Räuber dummerweise die neue Adresse der Griffins verraten. Der Gangster macht sich auf nach Dixie, um sich an Chris zu rächen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Guy Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Steve Callaghan Musik: Ron Jones Altersempfehlung: ab 12