Animal Planet 02:20 bis 03:05 Dokumentation Die Bärenretterin Ein Bär kommt selten allein USA 2011 Im kalifornischen Urlaubsparadies Lake Tahoe herrscht ein regelrechter Krieg zwischen Mensch und Tier. Jährlich steigende Besucherzahlen und das Vordringen der Touristen in unberührte Gegenden reizen die Schwarzbären, die in diesem Gebiet ihre Heimat finden. Gestört in ihrem Revier, kommt es immer häufiger zu Konflikten. Traurige Konsequenz: Zahlreiche Bären verlieren durch Menschenhand ihr Leben. Eine Eskalation droht! Ann Bryant, Expertin für das Verhalten von Bären, ist die letzte Hoffnung für ein friedliches Miteinander. Um weitere Tötungen der Bärenpopulation zu verhindern, schreitet die Tierschützerin furchtlos ein. Zum Schutz der Tiere riskiert sie sogar ihr eigenes Leben. Originaltitel: Blonde Grizzly