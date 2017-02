Animal Planet 23:20 bis 00:05 Dokusoap Wildnis wider Willen Den letzten überleben die Hunde USA 2014 Merken Nasse Kleidung kühlt den Körper aus, deshalb muss Green Beret Terry Schappert in Rumänien schnell handeln. Seine besten Freunde haben ihn in den Karpaten ausgesetzt - mitten in einem See, in zwei Grad kaltem Wasser. Nachdem sich der Elitesoldat mit letzter Kraft ans Ufer gekämpft hat, entzündet er ein Feuer, um seine Survival-Montur zu trocknen. Danach erwartet ihn ein beschwerlicher Marsch durch die Wildnis, denn das nächste Dorf ist 24 Kilometer entfernt. Der Army-Veteran ist bei der schweren Prüfung in Transsilvanien vollkommen auf sich allein gestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dude, You're Screwed

