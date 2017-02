Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Deadly Islands - Gefährliches Paradies Making Of GB 2012 Merken Er trainiert und erforscht die gefährlichsten Tiere der Welt: Zoologe und Raubtierexperte Dave Salmoni. Um zu überleben, muss er alles über ihr Verhalten wissen. In der Serie "Deadly Islands - Gefährliches Paradies" lebt Dave nun seinen Traum. Er reist an die abgelegensten Orte der Erde und lebt Seite an Seite mit den dort beheimateten Tieren: vom Großen Hammerhai im Rangiroa-Atoll über Schwertwale vor den Falklandinseln bis hin zum Grizzlybär auf Unimak Island. Wie schaffen es die Tiere, unter den extremen Lebensumständen zu bestehen? Um von ihnen zu lernen und mehr über ihre besonderen Fähigkeiten zu erfahren, kommt Salmoni den Tieren gefährlich nahe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystery Of the Lost Islands Altersempfehlung: ab 6

