Animal Planet 15:45 bis 16:30 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! S.O.S. USA 2011 Merken Da ein Expeditionsschiff in Not geraten ist, müssen die Aktivisten der Umweltorganisation "Sea Shepherd" ihren Kampf gegen die Walfänger für eine Weile unterbrechen. Die Seenot-Rettungszentrale in Neuseeland hat alle Kapitäne in der Region aufgefordert, sich an der Suche zu beteiligen. Doch es gibt keinen Funkkontakt zu der 14 Meter langen Yacht "Beserk", die fünf Personen an Bord hat. Bekannt ist nur die letzte Position des vermissten Bootes. Die Teilnahme an der Rettungsaktion ist für die Tierschützer natürlich Ehrensache, doch es wird garantiert nicht einfach, das Schiff in der Antarktis aufzuspüren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Cullivan (Helicopter Mechanic) Michael May (Mikey May) Jeff Millstein (Security Officer) Amber Paarman (Herself - 2nd Cook, South Africa) Originaltitel: Whale Wars Altersempfehlung: ab 12