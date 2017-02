Animal Planet 13:00 bis 13:25 Dokusoap Tierarzt Dr. Dreesen D 2007 Merken Herbert Dreesen ist seit über 20 Jahren Veterinär - ein anderer Beruf kam für den Tierarzt aus Leidenschaft nie in Frage. In seiner Praxis auf "Gut Herrenhöhe", einem idyllischen Pferdehof mitten im Herzen des Bergischen Landes, ist der "Doktor für das liebe Vieh" rund um die Uhr für seine kleinen und großen Patienten da. Vom Hausschwein mit Sonnenbrand über den hustenden Jack Russel Terrier bis hin zum lahmenden Zirkuspferd - Doc Dreesen hilft seiner kränkelnden Kundschaft mit seinem Fachwissen und einer präzisen Diagnose wieder auf die Beine. Außerdem hat der erfahrene und sympathische Tierarzt auch immer einen guten Rat für die Halter seiner Patienten parat. Denn 75 Prozent seiner Arbeit, so sagt er selbst, bestehen darin, nicht die Tiere, sondern deren Besitzer zu therapieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tierarzt Dr. Dreesen