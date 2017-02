Animal Planet 11:05 bis 11:50 Dokusoap Der Katzenflüsterer Die Anti-Trauma-Therapie USA 2014 Merken Wenn Katzenhalter an ihre Grenzen stoßen und Beziehungen bedroht sind, ist Tierpsychologe Jackson Galaxy oft die letzte Rettung - egal wie groß die Verzweiflung ist. Heute besucht er Greg, Dina und deren Katze Mia. Das ohnehin schlechte Benehmen der dreijährigen Schildplattkatze hat sich nach einem Hausbrand weiter verschlimmert, worunter vor allem Tochter Makenna zu leiden hat. Die 14-Jährige wird von Mia ständig attackiert. Sobald sie in ihre Nähe kommt, stürzt sich der pelzige Teufel auf ihre Beine. Doch auch der Rest der Familie ist vor Mias Angriffen nicht sicher, so dass Vater Greg das kleine Monster am liebsten ins Tierheim bringen würde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Cat From Hell