Animal Planet 05:05 bis 05:45 Dokumentation Deadly Islands - Gefährliches Paradies Die Killerwal-Insel GB 2012 Merken Raubtierexperte Dave Salmoni reist zu den abgelegenen Falklandinseln im wilden und stürmischen Südatlantik. Jedes Jahr strömen Tausende See-Elefanten und Pinguine auf das Eiland, um sich dort zu vermehren. Doch sie sind nicht allein: Schwertwale umkreisen die Insel auf der Suche nach Nahrung und verwandeln sie für ihre Beute in ein Gefängnis. Es entsteht ein Kampf um Leben und Tod. Dave Salmoni will herausfinden, warum in letzter Zeit besonders viele See-Elefanten verschwunden sind, und begibt sich auf die Mission, das Jagdverhalten der Schwertwale zu untersuchen. Dabei entdeckt er eine völlig neue Jagdstrategie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystery Of the Lost Islands Altersempfehlung: ab 12