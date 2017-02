Phoenix 04:15 bis 05:00 Dokumentation Al Capones Valentinstag USA 2003 Live TV Merken Chicago in den 20er Jahren: Al "Scarface" Capone und George "Bugs" Moran führten einen Krieg um Alkohol, Glückspiel, Prostitution, Macht und Geld. Am Valentinstag, dem 14. Februar 1929, als einige von Morans Männern in einer Garage Alkohol verluden, wurden sie von Capones Killerkommando überrascht. Das Blutbad vom Valentinstag ging als eines der brutalsten Massaker in die Geschichte ein. Capones Ziel, der Tod seines Gegners "Bugs" Moran allerdings, verfehlte er. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Saint Valentine's Day Massacre

