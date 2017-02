Phoenix 00:45 bis 01:30 Dokumentation Gauck. Der Präsident D 2016 Live TV Merken Im Februar 2017 endet nach fünf Jahren die Amtszeit Joachim Gaucks als Bundespräsident. Von Anbeginn an genießt der ehemalige Pfarrer und Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde hohe Zustimmungswerte und Respekt im In - und Ausland. Obwohl die überwiegende Mehrheit der Deutschen ihn achtet und schätzt, kann auch Joachim Gauck die Spaltung der Gesellschaft in der Flüchtlingskrise nicht verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gauck. Der Präsident

