SAT.1 Gold 01:05 bis 01:25 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Blindes Vertrauen Blindes Vertrauen D 2012 16:9 Merken Auf ihrem Weg nach Hause wird Dina B. Zeuge eines Mordes - ihr Nachbar wird vor ihren Augen erstochen. Doch bei der Identifizierung des Mörders gibt es ein Problem - die Frau ist blind. Aber weiß das auch der Mörder? Die Kommissare versuchen, die Frau so gut es geht zu schützen, doch dann geht ein alarmierender Anruf ein: Jemand ist in der Wohnung der Zeugin ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz

