SAT.1 Gold 22:05 bis 22:35 Dokusoap Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln Hochprozentig Hochprozentig D 2008 16:9 Merken Bärbel Fiedler stirbt an einer Alkoholvergiftung und das, obwohl sie angeblich nie getrunken hat. Die Kommissare ermitteln in ihrer Vergangenheit und stoßen auf dunkle Geheimnisse, von denen selbst ihr Ehemann keinen blassen Schimmer hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Cornelia Niedrig, Bernhard Kuhnt Originaltitel: Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln