SAT.1 Gold 20:15 bis 20:45 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Spieglein, Spieglein Spieglein, Spieglein D 2012 16:9 Merken Zwei junge Mädchen begehen kurz nacheinander Selbstmord. Die Kommissare vom K11 ermitteln schnell einen Zusammenhang: Vor einem Jahr waren sie gemeinsam in einem Sommercamp. Was passierte vor einem Jahr in dem Camp, dass die Mädchen als einzigen Ausweg den Freitod gesehen haben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz

